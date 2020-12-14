Невероятное сходство: Хайди Клум показала фото с мамой и 16-летней дочерью

Немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась с подписчиками семейным снимком.

Хайди Клум показала фото с мамой и 16-летней дочерью gettyimages.com

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Популярная супермодель Хайди Клум на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре 47-летняя знаменитость позирует у зеркала вместе со своей мамой Эрной и 16-летней дочерью Лени. Под публикацией Хайди призналась, что фото было сделано во время съемки для немецкого издания Vogue, обложку которого украсили Клум с дочерью.

По словам Хайди, дочь хочет пойти по ее стопам и покорить модельную индустрию, так что съемка для топового издания стала большим шагом в карьере звездной дочери.

После фотосессии Клум посвятила дочери пост, в котором искренне пожелала ей покорить фешн-индустрию:

«Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Неважно, какую дорогу ты выберешь, — это будет твоя дорога. Ты всегда знала, чего ты хочешь. Ты не мини-версия меня. Я рада, что теперь ты можешь показать, кто ты. Я знаю, быть моей дочерью непросто. У тебя не было возможности жить „нормальной жизнью“. Хотя что есть нормальная жизнь? В любом случае у тебя есть способность добиваться лучшего во всем. Ты уверенная в себе молодая женщина, которая идет к своим целям. И ты поистине прекрасный человек с большим сердцем», — обратилась к дочери Клум.

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