Голливудская звезда Иванна Сахно снялась для обложки украинского глянца
Голливудская актриса украинского происхождения, звезда фильмов “Тихоокеанский рубеж: Восстание“ и “Шпион, который меня кинул“ Иванна Сахно стала главной героиней декабрьского номера журнала Elle.
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На своей странице в Инстаграм 23-летняя артистка показала забавные кадры из фотосессии для глянца. Иванна позировала на камеру в стильных образах. Так, девушка примеряла светло-коричневый пиджак, блузку с кружевным воротником и очки. Еще на нескольких кадрах она появилась в коричневом свитере, наверх которого надела белый сарафан, в теплом светло-розовом свитере, черном платье и огромной шляпе.
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