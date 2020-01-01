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Голливудская звезда Иванна Сахно снялась для обложки украинского глянца

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23-летняя актриса Иванна Сахно поделилась забавными кадрами из фотосессии для журнала Elle.
Голливудская звезда Иванна Сахно снялась для обложки украинского глянца
Голливудская звезда Иванна Сахно снялась для обложки украинского глянца
instagram.com/ivannasakhno

Голливудская актриса украинского происхождения, звезда фильмов “Тихоокеанский рубеж: Восстание“ и “Шпион, который меня кинул“ Иванна Сахно стала главной героиней декабрьского номера журнала Elle.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя артистка показала забавные кадры из фотосессии для глянца. Иванна позировала на камеру в стильных образах. Так, девушка примеряла светло-коричневый пиджак, блузку с кружевным воротником и очки. Еще на  нескольких кадрах она появилась в коричневом свитере, наверх которого надела белый сарафан, в теплом светло-розовом свитере, черном платье и огромной шляпе.

Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/ivannasakhno
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/elle_ukraine
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
Иванна Сахно снялась в фотосессии для Elle
instagram.com/elle_ukraine

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Теги: Иванна Сахно
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Источник: ivonа bigmir)net

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