Старше на 10 лет: как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Украинский телеведущий Юрий Горбунов развелся с первой женой после 20 лет совместной жизни.

Как выглядит первая жена Юрия Горбунова instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный актер Юрий Горбунов познакомился со своей первой женой в Ивано-Франковском драматическом театре, где его возлюбленная была балетной танцовщицей в труппе. Влюбленность была настолько сильной, что никого не смутила большая разница в возрасте, наличие мужа и дочери у Людмилы. Девушка развелась с супругом, пара поженилась в 1995 году, когда Горбунову было 25 лет, а ей – 35, и Юрий официально удочерил ее ребенка.

Как выглядит первая жена Юрия Горбунова

После замужества Людмила стала домохозяйкой, такое развитие событий вполне устраивало Горбунова, пара жила в мире и согласии 20 лет, пока брак не дал трещину. В 2015 году пара развелась и в этот же период у Юрия начался роман с соведущей Катей Осадчей.

И уже в 2017 году Осадчая родила сына Ваню и возлюбленные заявили о женитьбе. Ходят слухи, что Катя стала разлучницей крепкого брака Горбунова и Людмилы.

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