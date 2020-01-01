Участница модельного реалити Супер Топ-модел по-украински Таня Брык три года жила в аду, но долго не могла в этом признаться.

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Чем ближе к финалу “Супер Топ-модели по-украински“, тем больше тайн раскрывают участницы модельного реалити Нового канала. Так, на съемках социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием, выяснилось, что одна из девушек — Таня Брык — и сама была жертвой тирана.

“Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девочек, которые ему нравились, со словами: «Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они». Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной… — вспоминает Таня. — Каждый раз, когда я шла на работу, хотела сделать красивый кадр, чтобы он сказал что-то приятное“.

Таня Брык из "Супер Топ-модели по-украински" стала жертвой домашнего насилия Пресс-служба

Эти отношения длились около трех лет. Пока Таня все-таки не решилась разорвать их.

“Он выступал категорически против измен, постоянно подозревал меня в чем-то. Когда я ходила в ресторан с подругами, говорил, что шла переспать с кем-то. Конечно же, это не было правдой. И что он сделал сам? Изменил мне и наврал. Ложь поставила финальную точку в этих отношениях для меня“, — отметила участница модельного реалити Нового канала.

Таня Брык из "Супер Топ-модели по-украински" стала жертвой домашнего насилия Пресс-служба

Ложь, унижения и измены — не единственное, чем грешил экс-бойфренд модели. Самое ужасное то, что он бил Таню.

“Еще он поднимал на меня руку. А в Instagram рассказывает, что у него принцип — никогда не бить девушек… Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие“, — подытожила Брык.

Смотрите “Супер Топ-модель по-украински“ каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

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