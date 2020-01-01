Наступает маме на пятки: 8-летняя дочь Бейонсе получила номинацию на «Грэмми»

Дочь популярной исполнительницы Бейонсе, Блю Айви, делает первые успешные шаги в карьере.

8-летняя дочь Бейонсе получила номинацию на «Грэмми» instagram.com/beyonce

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8-летняя Блю Айви записала совместную песню со звездной мамой, снялась в клипе и озвучила аудиокнигу. Более того, девочка впервые стала номинанткой на премию «Грэмми». Несмотря на то, что изначально в списке претендентов была только Бейонсе, потом все же внесли Блю Айви из-за участия в маминых проектах.

Бейонсе вместе со своей дочерью записали песню Brown Skin Girl, которая стала саундтреком к фильму «Король Лев». Эта композицию уже успела получить награду NAACP Image Award и войти в рейтинг Billboard Hot 100. Блю Айви уже знает вкус славы, ведь летом она стала самой молодой обладательницей премии BET Award.

В недавнем интервью изданию Vogue Бейонсе рассказала об отношениях с дочерью:

«Когда я говорю ей, что горжусь ею, дочь говорит, что тоже гордится мной. Она говорит, что я молодец. Это такая радость. Она растопила мое сердце. Мне кажется, лучший способ воспитывать детей — самому стать для них примером», — отметила певица.

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