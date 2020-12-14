Лохматая и без макияжа: Тина Кароль шокировала своим внешним видом

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников своим внешним видом.

Тина Кароль шокировала своим внешним видом instagram.com/tinakarol_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль засветилась на фото с тренировки, где ее трудно узнать. Такой снимок опубликовала фан-страница артистки, на кадре знаменитость предстала в спортивном костюме со взъерошенными волосами и с минимумом макияжа. Рядом со звездой запечатлены Юлия Санина и Дима Жук. Судя по всему, фото было сделано на совместной репетиции, ведь Тина впервые согласилась выйти на паркет шоу «Танці з зірками» и станцевать страстную румбу, чтобы поддержать подругу.

По словам фронтвумен The Hardkiss, Тина Кароль очень ответственно подошла к этой задаче и каждый день присутствовала на тренировках, несмотря на плотный график.

Преданные поклонники Тины начали писать, что не узнают любимую исполнительницу на кадре:

“На Тину вообще не похожа девушка”. “Это же не Тина… Или ее так штукатурят в реальной жизни, что она неузнаваема”. “Тина не похожа на себя”. “Без профессионального мейка и накладных волос”.

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