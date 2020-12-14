«Горячая девочка»: Настя Каменских зажигательно станцевала в топе

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Настя Каменских зажигательно станцевала в топе instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в спортивных штанах и белом топе. Открытый наряд выигрышно подчеркнул плоский животик артистки. Однако внимание приковывает новый образ звезды, которая сделала себе афрокудри и яркий макияж. Эффектный облик дополнил зажигательные движения звезды под ритмичную музыку.

Настя не боится экспериментировать с имиджем, показывать свое обнаженное тело, часто получая негативные комментарии от поклонников. Но на этот раз фанатам понравился новый образ артистки, и они рассыпались в комплиментах:

«Такая классная». «Огонь!» «Какая ты классная, обожаю». «Обалденно». «Горячая девочка. Настенька, ты секси». «Такие сумасшедшие кудри тебе очень идут, просто огонь».

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