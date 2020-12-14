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«Горячая девочка»: Настя Каменских зажигательно станцевала в топе

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Настя Каменских зажигательно станцевала в топе
Настя Каменских зажигательно станцевала в топе
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в спортивных штанах и белом топе. Открытый наряд выигрышно подчеркнул плоский животик артистки. Однако внимание приковывает новый образ звезды, которая сделала себе афрокудри и яркий макияж. Эффектный облик дополнил зажигательные движения звезды под ритмичную музыку.

Настя не боится экспериментировать с имиджем, показывать свое обнаженное тело, часто получая негативные комментарии от поклонников. Но на этот раз фанатам понравился новый образ артистки, и они рассыпались в комплиментах:

«Такая классная».

«Огонь!»

«Какая ты классная, обожаю».

«Обалденно».

«Горячая девочка. Настенька, ты секси».

«Такие сумасшедшие кудри тебе очень идут, просто огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  14.12.2020, 13:25
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