«Горячая девочка»: Настя Каменских зажигательно станцевала в топе
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость предстала в спортивных штанах и белом топе. Открытый наряд выигрышно подчеркнул плоский животик артистки. Однако внимание приковывает новый образ звезды, которая сделала себе афрокудри и яркий макияж. Эффектный облик дополнил зажигательные движения звезды под ритмичную музыку.
Настя не боится экспериментировать с имиджем, показывать свое обнаженное тело, часто получая негативные комментарии от поклонников. Но на этот раз фанатам понравился новый образ артистки, и они рассыпались в комплиментах:
«Такая классная».
«Огонь!»
«Какая ты классная, обожаю».
«Обалденно».
«Горячая девочка. Настенька, ты секси».
«Такие сумасшедшие кудри тебе очень идут, просто огонь».
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