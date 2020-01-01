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«Не прощай и не прости»: Слава Каминская душевно поздравила подругу с Днем рождения

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Украинская певица Слава Каминская написала трогательный пост в честь Дня рождения подруги.

Слава Каминская душевно поздравила подругу с Днем рождения
Слава Каминская душевно поздравила подругу с Днем рождения
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с Викторией Смеюхой. Слава и Вика не только солистки группы «НеАнгелы», но и подруги, которые вместе уже 15 лет. На кадрах девушки запечатлены в разных сценических образах, гармонично дополняя друг друга.

Под публикацией Каминская написала искреннее поздравление для подруги, которое тронуло многих поклонников:

«Вика, не прощай и не прости😂семью не выбирают, это навсегда!
В новом году желаю тебе с головой укутаться в настоящее женское счастье (читай — мужчину) и каждый день жить в гармонии с собой и своими ощущениями)) Достигай своих целей, не останавливайся и кайфуй от жизни так, как умеешь только ты❣️
А я, если что, на подхвате😘 15 лет и в горе, и в радости дают право записывать тебя в паспорт😂».

Фолловеры восхитились фото, и рассыпались в комплиментах:

«Какие же вы красотки! Обожаю вас!»

«Фото просто волшебные!»

«Девчонки, вы бомбические».

«Вы супер».

«Шикарный дуэт».

«Вы самые крутые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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