«Не прощай и не прости»: Слава Каминская душевно поздравила подругу с Днем рождения
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с Викторией Смеюхой. Слава и Вика не только солистки группы «НеАнгелы», но и подруги, которые вместе уже 15 лет. На кадрах девушки запечатлены в разных сценических образах, гармонично дополняя друг друга.
Под публикацией Каминская написала искреннее поздравление для подруги, которое тронуло многих поклонников:
«Вика, не прощай и не прости😂семью не выбирают, это навсегда!
В новом году желаю тебе с головой укутаться в настоящее женское счастье (читай — мужчину) и каждый день жить в гармонии с собой и своими ощущениями)) Достигай своих целей, не останавливайся и кайфуй от жизни так, как умеешь только ты❣️
А я, если что, на подхвате😘 15 лет и в горе, и в радости дают право записывать тебя в паспорт😂».
Фолловеры восхитились фото, и рассыпались в комплиментах:
«Какие же вы красотки! Обожаю вас!»
«Фото просто волшебные!»
«Девчонки, вы бомбические».
«Вы супер».
«Шикарный дуэт».
«Вы самые крутые».
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