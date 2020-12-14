«Зажигалочка»: Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками пикантным видео.

Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где продемонстрировала перевоплощение. На кадрах знаменитость позировала в спортивном костюме, а потом со взмахом ног ее образ сменился на более женственный. Телезвезда предстала в леопардовом платье красного цвета, кепи и грубых ботинках. В соблазнительном наряде Маша начала сексуально, местами комично двигаться под зажигательную песню.

Ефросинина часто радует своих фанатов моментами из личной жизни, активно транслируя события в социальных сетях.

Поклонники восхитились открытостью любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Боже, платье бомба. Маша, вы прекрасны». «Маша, у тебя очень красивые ноги». «Маша, вы прекрасна, вдохновляюсь». «Класснючая!» «Ах эти ноги, ах эта Маша! Обожаю Вас!» «Зажигалочка».

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