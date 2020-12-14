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«Зажигалочка»: Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками пикантным видео.

Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами
Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где продемонстрировала перевоплощение. На кадрах знаменитость позировала в спортивном костюме, а потом со взмахом ног ее образ сменился на более женственный. Телезвезда предстала в леопардовом платье красного цвета, кепи и грубых ботинках. В соблазнительном наряде Маша начала сексуально, местами комично двигаться под зажигательную песню.

Ефросинина часто радует своих фанатов моментами из личной жизни, активно транслируя события в социальных сетях.

Поклонники восхитились открытостью любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Боже, платье бомба. Маша, вы прекрасны».

«Маша, у тебя очень красивые ноги».

«Маша, вы прекрасна, вдохновляюсь».

«Класснючая!»

«Ах эти ноги, ах эта Маша! Обожаю Вас!»

«Зажигалочка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Юрий Горбунов  (аноним)  14.12.2020, 11:08
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Юрий Горбунов
Спасиба, вздрочнул на Машку.
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