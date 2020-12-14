«Зажигалочка»: Маша Ефросинина покорила Сеть откровенными танцами
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где продемонстрировала перевоплощение. На кадрах знаменитость позировала в спортивном костюме, а потом со взмахом ног ее образ сменился на более женственный. Телезвезда предстала в леопардовом платье красного цвета, кепи и грубых ботинках. В соблазнительном наряде Маша начала сексуально, местами комично двигаться под зажигательную песню.
Ефросинина часто радует своих фанатов моментами из личной жизни, активно транслируя события в социальных сетях.
Поклонники восхитились открытостью любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:
«Боже, платье бомба. Маша, вы прекрасны».
«Маша, у тебя очень красивые ноги».
«Маша, вы прекрасна, вдохновляюсь».
«Класснючая!»
«Ах эти ноги, ах эта Маша! Обожаю Вас!»
«Зажигалочка».
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