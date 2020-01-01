Алина Гросу и Ирина Билык сфотографировались вместе в гримерке.

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, поделилась с поклонниками яркой фотографией со своей “крестной по шоу-бизнесу“, Народной артисткой Украины Ириной Билык.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя Алина разместила яркое селфи, где она вместе с Ириной позировали в гримерке. Гросу была одета в черной кофте и черной юбке, а Билык позировала в зеленой рубашке и желтом пиджаке.

“Любимая Ирина Билык ❤️ Какую песню Ирочки вы любите больше всего?)) я каждую авторскую её песню🤗 потому что они великолепные❤️“, - подписала фото Алина.

Алина Гросу запостила яркое селфи с Ириной Билык instagram.com/alina_grosu

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