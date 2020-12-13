"Как вам стайл?": 17-летняя дочка Кравец поразила сменой имиджа
Дочка популярной шоу-вумен - Маша Кравец - показала стильную прическу на свежих фото.
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Дочка популярной шоувумен Елены Кравец, 17-летняя Маша, продолжает очаровывать подписчиков яркими образами. На этот раз девушка продемонстрировала стильную укладку - темное каре она завила кончиками вверх.
Фото Маша Кравец добавила в Инстаграм.
Позирует Маша в светлом батнике, а дополняют образ массивная цепочка на шее и яркий макияж с акцентом на губы. Изюминкой образа стала укладка Маши.
Прическа смотрится, а? - подписала публикацию Кравец-младшая.
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