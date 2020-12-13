Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как вам стайл?": 17-летняя дочка Кравец поразила сменой имиджа

Комментариев: 1
Дочка популярной шоу-вумен - Маша Кравец - показала стильную прическу на свежих фото.

Маша Кравец поразила образом
Маша Кравец поразила образом
instagram.com/ma_kravets

Читай также: Дочка Елены Кравец удивила драйвовым танцем в центре Киева

Дочка популярной шоувумен Елены Кравец, 17-летняя Маша, продолжает очаровывать подписчиков яркими образами. На этот раз девушка продемонстрировала стильную укладку - темное каре она завила кончиками вверх.

Фото Маша Кравец добавила в Инстаграм.

Позирует Маша в светлом батнике, а дополняют образ массивная цепочка на шее и яркий макияж с акцентом на губы. Изюминкой образа стала укладка Маши. 

Прическа смотрится, а? - подписала публикацию Кравец-младшая. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елена Кравец, Маша Кравец, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ЗовПрироды    13.12.2020, 16:34
Оценка:  +6
ЗовПрироды
После правления ЗЕнедоумка, все что связанно с кварталом выглядит мерзко. Девушка в этом не виновата, на нее просто переносится негатив. Пора незанятым в правительстве клоунам делать ребрендинг. Иначе им удачи не видать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь