"Ниче такая": Брежнева показала идеальный пресс и похудевшие бедра
Певица Вера Брежнева выставила домашний снимок в кроп-топе и лосинах .
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Певица Вера Брежнева не устает поражать поклонников своей стройностью и спортивными формами. На новом фото Вера продемонстрировала идеальный пресс и упругие бедра.
Снимок появился в Инстаграм звезды.
В кадре Вера позирует, сидя на диване. Она одета в бежевый коротенький топ и лосины. Наряд подчеркивает рельефные мышцы Брежневой.
На домашнем ✨ #sundaymood☀️, - подписала фото Брежнева.
- Худенькая надо кушать !:)
- Вы-шикарны😍😍😍
- Ниче такая 😍😘
- Обалдеть😍
- Даже тут слишком красивая. Не законно быть такой 👀🥺❤️😅
- Смотришь и уже сомневаешься: А действительно ли мне так жизненно необходимо съесть очередную сладость))🙈😄, - написали в сети.
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