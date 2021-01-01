"Ниче такая": Брежнева показала идеальный пресс и похудевшие бедра

Певица Вера Брежнева выставила домашний снимок в кроп-топе и лосинах .

Брежнева показала рельефный пресс в топе instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева не устает поражать поклонников своей стройностью и спортивными формами. На новом фото Вера продемонстрировала идеальный пресс и упругие бедра.

Снимок появился в Инстаграм звезды.

В кадре Вера позирует, сидя на диване. Она одета в бежевый коротенький топ и лосины. Наряд подчеркивает рельефные мышцы Брежневой.

На домашнем ✨ #sundaymood☀️, - подписала фото Брежнева.

Брежнева показала рельефный пресс в топе instagram.com/ververa

Худенькая надо кушать !:)

Вы-шикарны😍😍😍

Ниче такая 😍😘

Обалдеть😍

Даже тут слишком красивая. Не законно быть такой 👀🥺❤️😅

Смотришь и уже сомневаешься: А действительно ли мне так жизненно необходимо съесть очередную сладость))🙈😄, - написали в сети.

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