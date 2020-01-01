Да ее не узнать: Одесская Барби поразила необычным макияжем

Блогер Валерия Лукьянова заверила поклонников, что стала выглядеть еще молоде после чистки организма .

Одесская Барби снова изменилась instagram.com/valeria_lukyanova21

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Инста-знаменитость, блогер Валерия Лукьянова, которую знают как Одесскую Барби, снова изменилась. Девушка стала еще стройнее и эффектнее.

Свежее фото Одесская Барби добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует с ярким макияжем - с акцентом на глаза и губы.

В описании к фото “Барби“ рассказала, что ей помогли чистки организма и отметила, что те, кто плохо выглядит или неважно себя чувствует, просто забывают “чиститься“.

Одесская Барби снова изменилась instagram.com/valeria_lukyanova21

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