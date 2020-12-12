"Вся в бриллиантах": Никитюк сменила имидж и поразила сеть
Телеведущая Леся Никитюк сама себя назвала неимоверной красоткой .
Читай также: Шо, опять? Слава Каминская “ослушалась“ поклонников и засветилась с бывшим
Телеведущая, блогер Леся Никитюк снова сменила имидж и еще больше похорошела. На этот раз знаменитость поэкспериментировала с ярким макияжем.
Фото Леся выставила в Инстаграм.
В кадре она позирует в блестящей серебристой водолазке со стразами. А фишкой образа стал выразительный мейкап, подчеркнувший глаза и губы, и прическа на одну сторону.
Боооже яка я красіва😌, - нескромно подписала фото Леся.
- Та ты шо😻😻😻 ще й вся в бриллиантах
- Сама себя не похвалишь - никто не похвалит. Но не поспоришь ведь: красотка 😊❤️
- Самая яркая! самая ярка звезда во вселенной! 🔥🔥🚀
- Боже , яка ти красіва 😍😍😍❤️
- Бажаю кожному писати так про себе під фотками, - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Черная пантера“ Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в прозрачном наряде
- Эшли Грэм засветила обнаженную грудь в фотосессии для Vogue
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил