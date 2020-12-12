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"Вся в бриллиантах": Никитюк сменила имидж и поразила сеть

Комментариев: 1
Телеведущая Леся Никитюк сама себя назвала неимоверной красоткой .

Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза
Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза
instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая, блогер Леся Никитюк снова сменила имидж и еще больше похорошела. На этот раз знаменитость поэкспериментировала с ярким макияжем.

Фото Леся выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует в блестящей серебристой водолазке со стразами. А фишкой образа стал выразительный мейкап, подчеркнувший глаза и губы, и прическа на одну сторону.

Боооже яка я красіва😌, - нескромно подписала фото Леся.

Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза
Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза
instagram.com/lesia_nikituk

  • Та ты шо😻😻😻 ще й вся в бриллиантах
  • Сама себя не похвалишь - никто не похвалит. Но не поспоришь ведь: красотка 😊❤️
  • Самая яркая! самая ярка звезда во вселенной! 🔥🔥🚀
  • Боже , яка ти красіва 😍😍😍❤️
  • Бажаю кожному писати так про себе під фотками, - написали в сети.

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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд, смена имиджа
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.12.2020, 20:08
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гость
Леся выпьем стоя за твою письку.
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