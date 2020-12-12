"Вся в бриллиантах": Никитюк сменила имидж и поразила сеть

Телеведущая Леся Никитюк сама себя назвала неимоверной красоткой .

Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая, блогер Леся Никитюк снова сменила имидж и еще больше похорошела. На этот раз знаменитость поэкспериментировала с ярким макияжем.

Фото Леся выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует в блестящей серебристой водолазке со стразами. А фишкой образа стал выразительный мейкап, подчеркнувший глаза и губы, и прическа на одну сторону.

Боооже яка я красіва😌, - нескромно подписала фото Леся.

Никитюк поразила макияжем с акцентом на глаза instagram.com/lesia_nikituk

Та ты шо😻😻😻 ще й вся в бриллиантах

Сама себя не похвалишь - никто не похвалит. Но не поспоришь ведь: красотка 😊❤️

Самая яркая! самая ярка звезда во вселенной! 🔥🔥🚀

Боже , яка ти красіва 😍😍😍❤️

Бажаю кожному писати так про себе під фотками, - написали в сети.

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