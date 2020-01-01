Шо, опять? Слава Каминская "ослушалась" поклонников и засветилась с бывшим

Певица Слава Каминская показала Сториз со дня рождения сына Леонарда .

Слава Каминская снова скомпрометировала себя в сети instagram.com/babaslavka

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Певица Слава Каминская снова ослушалась поклонников - и засветилась в компании экс-супруга - пластического хирурга Эдгара Каминского. Да только вот у бывших возлюбленных есть жизненно важный повод для встречи - сын пары Леонард празднует свое 6-летие.

Кадры с дня рождения любимчика Слава выставила в Инста-сториз.

На фото именинник стоит у наряженной елки, а Эдгар снимает его на телефон.

Слава Каминская снова скомпрометировала себя в сети instagram.com/babaslavka

Слава Каминская снова скомпрометировала себя в сети instagram.com/babaslavka

Похоже, Славе снова начнут давать советы в сети. Ведь после прошлых “обнимашек“ с бывшим - ее забросали гневными комментариями.

Начиталась я вчера коментов под постом с бывшим мужем 🙈

Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда!

Любовь может трансформироваться, если она имела место быть!

А что , пардон , плохого ))) в любви к бывшему ?🤣, - написала тогда Слава.

А тут еще и повод - прямо перед празднованием Каминская освежила красоту - наделала уколов в лоб. Не припишут ли в сети такие старания “любовью к Эдгару“?

Слава Каминская снова скомпрометировала себя в сети instagram.com/babaslavka

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