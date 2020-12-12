"Виктор Франкович не ждет": Молодая жена Павлика записала "постельное" видео

Арт-директор, блогер Екатерина Репяхова показала кадры из постели и поделилась личным .

Репяхова записала видео в постели instagram.com/repyahovakate

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Молодая жена артиста Виктора Павлика продолжает раскрывать секреты их совместной жизни. В общении с подписчиками Екатерина Репяхова ответила на вопрос “почему не ходит с мужем по магазинам“.

Об этом она сказала в Инста-сториз.

Екатерина записала видео-ответ, лежа в постели в майке с ярким узором.

“Ну это же очевидно, Виктор Франкович не дает мне спокойно что-то выбрать, примерить“, - сказала Репяхова.

Репяхова записала видео в постели instagram.com/repyahovakate

Репяхова записала видео в постели instagram.com/repyahovakate

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