"Виктор Франкович не ждет": Молодая жена Павлика записала "постельное" видео
Арт-директор, блогер Екатерина Репяхова показала кадры из постели и поделилась личным .
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Молодая жена артиста Виктора Павлика продолжает раскрывать секреты их совместной жизни. В общении с подписчиками Екатерина Репяхова ответила на вопрос “почему не ходит с мужем по магазинам“.
Об этом она сказала в Инста-сториз.
Екатерина записала видео-ответ, лежа в постели в майке с ярким узором.
“Ну это же очевидно, Виктор Франкович не дает мне спокойно что-то выбрать, примерить“, - сказала Репяхова.
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