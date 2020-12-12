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"Виктор Франкович не ждет": Молодая жена Павлика записала "постельное" видео

Комментариев: 1
Арт-директор, блогер Екатерина Репяхова показала кадры из постели и поделилась личным .

Репяхова записала видео в постели
Репяхова записала видео в постели
instagram.com/repyahovakate

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Молодая жена артиста Виктора Павлика продолжает раскрывать секреты их совместной жизни. В общении с подписчиками Екатерина Репяхова ответила на вопрос “почему не ходит с мужем по магазинам“. 

Об этом она сказала в Инста-сториз.

Екатерина записала видео-ответ, лежа в постели в майке с ярким узором.

“Ну это же очевидно, Виктор Франкович не дает мне спокойно что-то выбрать, примерить“, - сказала Репяхова.

Репяхова записала видео в постели
Репяхова записала видео в постели
instagram.com/repyahovakate

Репяхова записала видео в постели
Репяхова записала видео в постели
instagram.com/repyahovakate

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, браки звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.12.2020, 17:48
Оценка:  -1
pусский
Не поверю, что дед Павлик повсюду её ебёт, и даже в примерочной! На такое и крылатый муравей не способен, даже насекомое не втыкнет Катьке-жопаносихе!
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