"Кто не понял - дураки": Седокова в экстремальном мини поразила Сеть постом

Певица Анна Седокова написала трогательный пост о своей любви .

Седокова засветила фигуру в эффектном мини instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова не устает радоваться своей любви и страсти с молодым мужем - баскетболистом Янисом Тиммой и делится эмоциями с поклонниками.

Так, Анна написала длинный пост-эссе о любви.

Публикацию Седокова выставила в Инстаграм.

В посте она описала переживания от встречи любви всей жизни.

Фото к публикации Анна подобрала весьма эффектное - она сидит в коротеньком платье, слегка раздвинув ноги.

Ты всегда будешь знать, что это ОНА.

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ОНА придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много.

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Но каждую ночь засыпая, ты будешь жалеть, что так и не дал себе шанс узнать ее. Не был смелее, быстрее. Просто так отпустил. И когда ты будешь сходить с ума от мыслей представляя ее с другим, как ОНА принадлежит ему, как им хорошо вместе, когда ты почти свихнёшься на ней ..

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Тогда она постучит в твои двери и спросит не ты ли обронил ключ на дороге сейчас. ОНА войдёт в твою жизнь стремительно и больше вы никогда не расстанетесь. Потому что вы созданы друг для друга. Даже если с начала не поняли этого, дураки ... Так у меня появилась #Привязанактебе. И это моя настоящая история ..., - написала Седокова.

Седокова засветила фигуру в эффектном мини

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