"Кто не понял - дураки": Седокова в экстремальном мини поразила Сеть постом
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Певица Анна Седокова не устает радоваться своей любви и страсти с молодым мужем - баскетболистом Янисом Тиммой и делится эмоциями с поклонниками.
Так, Анна написала длинный пост-эссе о любви.
Публикацию Седокова выставила в Инстаграм.
В посте она описала переживания от встречи любви всей жизни.
Фото к публикации Анна подобрала весьма эффектное - она сидит в коротеньком платье, слегка раздвинув ноги.
Ты всегда будешь знать, что это ОНА.
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ОНА придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много.
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Но каждую ночь засыпая, ты будешь жалеть, что так и не дал себе шанс узнать ее. Не был смелее, быстрее. Просто так отпустил. И когда ты будешь сходить с ума от мыслей представляя ее с другим, как ОНА принадлежит ему, как им хорошо вместе, когда ты почти свихнёшься на ней ..
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Тогда она постучит в твои двери и спросит не ты ли обронил ключ на дороге сейчас. ОНА войдёт в твою жизнь стремительно и больше вы никогда не расстанетесь. Потому что вы созданы друг для друга. Даже если с начала не поняли этого, дураки ...
Так у меня появилась #Привязанактебе. И это моя настоящая история ..., - написала Седокова.
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