Актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни .

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Сегодня, 12 декабря, в Московской области ушел из жизни легендарный советский актер театра и кино Валентин Гафт. Ему было 85 лет.

Трагическую новость сообщил московский театр «Современник», где, к слову, Гафт прослужил последние 50 лет.

Умер актер из новогоднего фильма «Чародеи» Валентин Гафт: причина смерти https://www.instagram.com/valentin_gaft

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Супруга народного артиста РСФСР Ольга Остроумова в комментарии изданию РБК сказала, что у него был инсульт. Как писали СМИ, артист перенес инсульт еще в прошлом году и восстановление тогда шло очень медленно. Так, у звезды из знаменитого новогоднего фильма «Чародеи», кроме ухудшения здоровья, была еще нарушена речь.

Умер актер из новогоднего фильма «Чародеи» Валентин Гафт: причина смерти https://www.instagram.com/valentin_gaft

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Валентин Гафт известен ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «Год теленка», «Сирота казанская», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мастер и Маргарита», и других.

Умер актер из новогоднего фильма «Чародеи» Валентин Гафт: причина смерти https://www.instagram.com/valentin_gaft

Кроме того, Гафт занимался литературным творчеством, он выпускал сборники с поэзией и писал эпиграммы.

Умер актер из новогоднего фильма «Чародеи» Валентин Гафт: причина смерти https://www.instagram.com/valentin_gaft

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