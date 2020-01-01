Вот как шаффл придумали! Монатик станцевал на киевском льду

Певец Дмитрий Монатик запустил челлендж на свою песню "Ритмоловы".

Монатик забавно станцевал на льду instagram.com/monatik_official

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Пока все киевляне жалуются на гололед - артист Дмитрий Монатик на нем танцует. Певец записал видео, в котором забавно двигается на льду.

Кадры Монатик добавил в Инстаграм.

Он перебирает ногами, пытаясь удержаться на скользкой дороге. Музыкальной дорожкой стала песня Монатика и двух его подопечных "Ритмоловы".

Сегодня осознал происхождение шаффла!!! 😂😂😂

@konobomusic 💪🏻💪🏼💪🏽, - написал Дмитрий.

Похоже, у идеи певца есть все шансы стать популярным челленджем - в Сториз Монатика уже стали добавляться последователи, также танцующие на льду.

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