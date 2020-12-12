Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я никому не позволю...": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим фото

Комментариев: 1
Певица Зианджа, которая раньше была Борисом Апрелем, показала прическу и поделилась настроением .

Зианджа поделилась настроением
Зианджа поделилась настроением
instagram.com/zifaamelu

Читай также: Запреты дня 12 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Парамонов день

Любимица публики - певица-трансгендер Зианджа, которую раньше знали как Бориса Апреля, поделилась настроением. Знаменитость показала осенние фото и сделала к ним трогательную подпись.

Кадры Зи добавила в Инстаграм.

Она позирует в реглане с капюшоном, из-под которого видна ее стрижка.

Подпись намекает на настроение артистки.

Я не позволю им причинить тебе боль, детка! Я не позволю никому приглушить твой свет, - написала Зи.

Зианджа поделилась настроением
Зианджа поделилась настроением
instagram.com/zifaamelu

Кроме того, Зианжа записала видео, в котором появилась в облегающей леопардовой водолазке.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Зианджа, Борис Апрель, имидж звезд, транссексуал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Meritus    12.12.2020, 12:15
Оценка:  +1
Meritus
Так у него там дырочка или палочка?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь