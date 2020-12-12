"Я никому не позволю...": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим фото

Певица Зианджа, которая раньше была Борисом Апрелем, показала прическу и поделилась настроением .

Зианджа поделилась настроением instagram.com/zifaamelu

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Любимица публики - певица-трансгендер Зианджа, которую раньше знали как Бориса Апреля, поделилась настроением. Знаменитость показала осенние фото и сделала к ним трогательную подпись.

Кадры Зи добавила в Инстаграм.

Она позирует в реглане с капюшоном, из-под которого видна ее стрижка.

Подпись намекает на настроение артистки.

Я не позволю им причинить тебе боль, детка! Я не позволю никому приглушить твой свет, - написала Зи.

Зианджа поделилась настроением instagram.com/zifaamelu

Кроме того, Зианжа записала видео, в котором появилась в облегающей леопардовой водолазке.

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