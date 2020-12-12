"Я никому не позволю...": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим фото
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Любимица публики - певица-трансгендер Зианджа, которую раньше знали как Бориса Апреля, поделилась настроением. Знаменитость показала осенние фото и сделала к ним трогательную подпись.
Кадры Зи добавила в Инстаграм.
Она позирует в реглане с капюшоном, из-под которого видна ее стрижка.
Подпись намекает на настроение артистки.
Я не позволю им причинить тебе боль, детка! Я не позволю никому приглушить твой свет, - написала Зи.
Кроме того, Зианжа записала видео, в котором появилась в облегающей леопардовой водолазке.
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