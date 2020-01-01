Вика из "НеАнгелов" похвасталась идеальным прессом на пляжных фото

Виктория Смеюха запостила новую подборку снимков в купальнике с отдыха в Дубае.

Известная украинская певица, одна из участниц дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха продолжает делиться с подписчиками яркими фотографиями с отдыха в Дубае, ОАЭ.

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На этот раз 34-летняя исполнительница решила опубликовать В Инстаграм подборку пляжных снимков, где она возле моря в откровенном наряде кормит птиц. Знаменитость позировала в пестром бикини и розовом парео, демонстрируя на камеру загорелую фигуру и идеальный пресс.

“Стоит только кинуть в небо кусочек хлебушка, чайки сразу подлетают и ловят его прямо на лету!🕊🕊🕊🕊🕊 Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи🍞🥐🥯🥨🥖 и вернуться назад. Для большинства чаек главное – еда, а не полет❗️✈️ Полеты – это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь.❌😋🤣“, - забавно подписала кадры Вика.

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