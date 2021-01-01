Семейство Кардашьян подписало контракт на еще одно многолетнее шоу

Новый проект сестер Кардашьян и Дженнер выйдет уже в конце 2021 года.

В начале сентября Ким Кардашьян сообщила о закрытии реалити-шоу “Семейство Кардашьян“. Финальные выпуски 13-летнего проекта выйдут в начале 2021 года.

Читай также: Королевский беби-бум: Шведская принцесса София беременна в третий раз

Но на днях стало известно, что Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, их мама Крис Дженнер и сводные сестры Кендалл и Кайли уже подписали договор на еще одно многолетнее шоу, которое будет транслироваться не только в США.

Как пишет издание ET Online, новый проект звездного семейства в Америке будет показывать сервис Hulu. А сервис Star будет продвигать его на мировом уровне. Детали сюжета пока не сообщаются. Однако, известно, что премьера шоу должна состоятся в конце 2021 года.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.