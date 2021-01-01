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Семейство Кардашьян подписало контракт на еще одно многолетнее шоу

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Новый проект сестер Кардашьян и Дженнер выйдет уже в конце 2021 года.
Семейство Кардашьян подписало контракт на еще одно многолетнее шоу
Семейство Кардашьян подписало контракт на еще одно многолетнее шоу
instagram.com/kimkardashian

В начале сентября Ким Кардашьян сообщила о закрытии реалити-шоу “Семейство Кардашьян“. Финальные выпуски 13-летнего проекта выйдут в начале 2021 года.

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Но на днях стало известно, что Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, их мама Крис Дженнер и сводные сестры Кендалл и Кайли уже подписали договор на еще одно многолетнее шоу, которое будет транслироваться не только в США.

Как пишет издание ET Online, новый проект звездного семейства в Америке будет показывать сервис Hulu. А сервис Star будет продвигать его на мировом уровне. Детали сюжета пока не сообщаются. Однако, известно, что премьера шоу должна состоятся в конце 2021 года.

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Теги: семейство Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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