Санта Димопулос показала, как забавно смеется ее годовалая дочь

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос запостила смешное видео с дочерью Софией.

Экс-участница “ВИА Гры“, украинская певица, победительница “Танців з зірками 2020“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос, которая сейчас с родными отдыхает в ОАЭ, поделилась новым видео с дочерью.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда разместила смешные кадры, на которых можно увидеть, как забавно смеется годовалая София. Маленькая девочка позировала в полосатом наряде и с двумя хвостиками на детском стульчике с изображением зверей. На заднем фоне можно услышать голоса Санты и ее мужа Игоря Кучеренко.

“Всем хорошего настроения 😄❤️“, - лаконично подписала ролик Димопулос.

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