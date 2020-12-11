Потап рассекретил, какие у него отношения с дочерью бывшей жены

Рэпер Потап признался, что не пытался заменить Наташе Горовой отца.

Знаменитый украинский рэпер и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) принял участие в ютуб-программе “Зе Интервьюер“. Во время беседы с ведущим Анатолием Анатоличем он рассказал об отношениях со своей приемной дочерью Наташей Горовой.

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39-летний артист вспомнил, что когда начал встречаться с экс-супругой Ириной Горовой, у нее уже была годовалая дочь от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. Потап признался, что считал Наташу своим ребенком, однако, заменить ей настоящего отца не пытался.

“Мы встречались с Ирой, и у нее была маленькая дочь. Годик, по-моему. Пять или шесть месяцев. Я, естественно, как человек, который любит женщину, любил все, что вокруг этой женщины – и ее детей, ее работу, ее жизнь. Поэтому я автоматически прописал сразу себе, что Наташа – и мой ребенок тоже. То есть я не буду лезть ей в отцы, потому что как раз с ее папой мы очень хорошо дружим, но я зато буду классным еще одним папой. Еще одним уровнем защиты“, – рассказал он.

Потап добавил, что и после с развода с Ириной поддерживает хорошие отношения с падчерицей. Кроме того, он рассекретил, что 23-летняя Наташа работает в одной из его компаний.

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