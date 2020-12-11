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Потап рассекретил, какие у него отношения с дочерью бывшей жены

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Рэпер Потап признался, что не пытался заменить Наташе Горовой отца.
Потап рассекретил, какие у него отношения с дочерью бывшей жены
Потап рассекретил, какие у него отношения с дочерью бывшей жены
instagram.com/realpotap

Знаменитый украинский рэпер и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) принял участие в ютуб-программе “Зе Интервьюер“. Во время беседы с ведущим Анатолием Анатоличем он рассказал об отношениях со своей приемной дочерью Наташей Горовой.

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39-летний артист вспомнил, что когда начал встречаться с экс-супругой Ириной Горовой, у нее уже была годовалая дочь от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. Потап признался, что считал Наташу своим ребенком, однако, заменить ей настоящего отца не пытался.

“Мы встречались с Ирой, и у нее была маленькая дочь. Годик, по-моему. Пять или шесть месяцев. Я, естественно, как человек, который любит женщину, любил все, что вокруг этой женщины – и ее детей, ее работу, ее жизнь. Поэтому я автоматически прописал сразу себе, что Наташа – и мой ребенок тоже. То есть я не буду лезть ей в отцы, потому что как раз с ее папой мы очень хорошо дружим, но я зато буду классным еще одним папой. Еще одним уровнем защиты“, – рассказал он. 

Потап добавил, что и после с развода с Ириной поддерживает хорошие отношения с падчерицей. Кроме того, он рассекретил, что 23-летняя Наташа работает в одной из его компаний.

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Теги: Потап, Наталья Горовая
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.12.2020, 15:55
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гость
А Потап в курсе, что Настю поёбывают интерны из клиники?
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