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Жена Владимира Остапчука призналась, когда станет мамой

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина призналась, когда станет мамой.

Жена Владимира Остапчука призналась, когда станет мамой
Жена Владимира Остапчука призналась, когда станет мамой
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук поделилась деталями личной жизни. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала кадр с отдыха, где похвасталась стройной фигурой в соблазнительном микро-бикини розового цвета. Пляжный образ знаменитость дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и бокалом с алкогольным напитком, который держала в руке.

Такое фото Кристина решила опубликовать в Stories, чтобы ответить на вопрос подписчиков о скором пополнении в звездной семье, который звучал так:

“Когда планируете детей?“

Жена Остапчука удивила резким ответом:

“Сейчас открою свой календарь планов и посмотрю. Что за вопрос? Когда бог даст, тогда я стану мамой“.

Видимо, подобные вопросы стали слишком часто лететь в адрес новоиспеченной жены Владимира, поэтому деликатно уходить от ответа уже не получается, и приходится отвечать любопытным фанатам.

Жена Владимира Остапчука призналась, когда станет мамой
Жена Владимира Остапчука призналась, когда станет мамой
instagram.com/kristygor

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Источник: ivonа bigmir)net

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