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Супермодель Хайди Клум впервые позировала для глянца с 16-летней дочерью

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16-летняя дочь Хайди Клум снялась вместе со звездной мамой для обложки журнала Vogue.
Супермодель Хайди Клум впервые позировала для глянца с 16-летней дочерью
Супермодель Хайди Клум впервые позировала для глянца с 16-летней дочерью
instagram.com/heidiklum

Известная немецкая супермодель, экс-звезда бренда Victoria's Secret Хайди Клум сообщила поклонникам, что ее 16-летняя дочь Лени дебютировала на обложке глянца.

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На своей странице в Инстаграм 47-летняя звездная мама поделилась кадрами из фотосессии для немецкой версии популярного журнала Vogue. На обложке родственницы позировали в ярких брючных костюмах. 

А, судя по видео из закулисья фотосъемки, мама и дочь примеряли еще черно-белые наряды. В ролике Хайди и Лени обнимались, танцевали и улыбались на камеру.

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Теги: Хайди Клум, Лени Клум
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Источник: ivonа bigmir)net

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