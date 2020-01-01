Супермодель Хайди Клум впервые позировала для глянца с 16-летней дочерью
16-летняя дочь Хайди Клум снялась вместе со звездной мамой для обложки журнала Vogue.
Известная немецкая супермодель, экс-звезда бренда Victoria's Secret Хайди Клум сообщила поклонникам, что ее 16-летняя дочь Лени дебютировала на обложке глянца.
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На своей странице в Инстаграм 47-летняя звездная мама поделилась кадрами из фотосессии для немецкой версии популярного журнала Vogue. На обложке родственницы позировали в ярких брючных костюмах.
А, судя по видео из закулисья фотосъемки, мама и дочь примеряли еще черно-белые наряды. В ролике Хайди и Лени обнимались, танцевали и улыбались на камеру.
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