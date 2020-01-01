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«Моя задача – стать для них другом»: Монатик рассказал, как воспитывает сыновей

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Украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о воспитании своих сыновей.

Монатик рассказал, как воспитывает сыновей
Монатик рассказал, как воспитывает сыновей
instagram.com/monatik_official

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Популярный исполнитель Дмитрий Монатик в интервью для программы «Зірковий шлях» рассказал о том, как воспитывает детей. Знаменитость признается, что обожает проводить время со своими детьми. Старший сын Данил составляет ему конкуренцию в играх на PlayStation и проявляет интерес к рисованию, а младший Платон предпочитает спорт.

«Думаю, скоро пойдем на брейк-данс. Я благодарю судьбу, жену, Вселенную за то, что могу наблюдать за своими детьми. Они заставляют меня гордиться ими, а иногда даже плакать от счастья», - добавляет звезда.

Также артист рассказал, что когда дети не слушаются, то он может «применить» строгий взгляд или правильный тон. Однако, главным своим заданием он считает – стать для них лучшим другом.

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Источник: ivonа bigmir)net

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