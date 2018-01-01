«Идеал женщины»: Тина Кароль показала, что у нее в холодильнике
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с неожиданным финалом. На кадрах знаменитость в розовом платье и красных босоножках на шпильке не спеша идет кухней, потрясая коктейльным шейкером. Звезда подошла к розовому холодильнику, и открыв дверцу зрители увидели не продукты питания, а модные аксессуары и обувь. Певица взяла из холодильника крошечную зеленую сумочку на золотой цепочке и озвучила рекламный лозунг:
«Сама себе праздник».
Под публикацией Тина призвала поклонниц устаивать себе праздник каждый день:
«Если ты сама себе праздник, то пусть праздник случится сам по себе! Для этого нужно всего лишь красивые 👠».
Поклонники остались в восторге от креативного видеоролика, и рассыпались в комплиментах:
«Гордость!»
«Безумно нравится».
«Такая леди».
«Мое мнение такое: Тина Кароль – идеал женщины».
Напомним, что Тина Кароль выпустила свою первую коллекцию обуви совместно с украинским брендом Kachorovska. А вошли в коллекцию три вещи – босоножки, сабо и микросумки.
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