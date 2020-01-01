Английская актриса Элизабет Херли поделилась с подписчиками откровенными снимками.

55-летняя Элизабет Херли поделилась пикантными фото в белье instagram.com/elizabethhurley1

Читай также: «Кровь с молоком»: Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе

Популярная актриса Элизабет Херли на своей странице в Инстаграм опубликовала архивные фото. На кадрах знаменитость предстала в белом кружевном белье, которое выигрышно подчеркнуло пышную грудь и стройную фигуру. Образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем. Под публикацией Элизабет призналась, что снимок был сделан 5 лет назад на съемках сериала «Члены королевской семьи»:

«Воспоминания о съемах The Royals. Это были счастливые четыре года».

Во время работы над сериалом Херли было слегка за 50, однако и тогда, и сейчас 55-летняя актриса выглядит сногсшибательно. Поклонники восхищаются ее красотой, говоря о том, что годы над ней не властны:

«Ты выглядишь просто восхитительно! С возрастом все краше». «Самая красивая женщина на ТВ». «Хороший сериал, жаль, что закончился, ты прекрасна в нем». «Ты выглядишь в два раза моложе своих лет!»

Элизабет часто радует фанатов пикантными снимками, собирая огромное количество комплиментов под фото. В недавнем интервью Us Weekly Херли раскрыла секрет идеальной фигуры:

«Я думаю, это неотъемлемая часть заботы о себе и своем здоровье, ведь хочется оставаться в форме и не хочется стареть из-за недостатка движения. Я вижу много людей, которые встают с трудом и ходят с трудом. И всегда думаю в такие моменты: можно же хотя бы пять минут каждый день делать растяжку, немного постоять в планке и, возможно, сделать несколько упражнений для рук и приседания. Я мою посуду и делаю всякую работу по дому. Я нечасто делаю конкретные упражнения, просто я очень активна», — поделилась актриса.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​