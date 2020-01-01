«Ведьмочка»: Кристина Решетник показала свое тело после трех родов
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Звездная жена Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала смелое фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черных лосинах и белой футболке, которую подняла, оголив плоский животик. Таким способом девушка решила продемонстрировать, как выглядит ее тело после рождения троих сыновей.
Под публикацией Решетник призналась, что довольна своей фигурой:
«12 днів після пологів.
Живіт і політ нормальний 😆😂».
Кристина часто радует своих фанатов моментами из личной жизни, публикуя семейные снимки. А фолловеры с большим интересом следят за жизнью звездной семьи, активно комментируя их фото. И на этот раз поклонники не смогли пройти мимо, и оставить без комплиментов многодетную мать:
«👏💪👍 Чем больше детей - тем стройнее мама! Некогда кушать и некогда сидеть без дела 😂».
«Генетика-це чарівна річ! Тьху-тьху-тьху!»
«🔥відьмочка🌟».
«Клас, дуже гарна фігура. І не скажеш, що мама 3 діток😍».
«Ніби і нічого не було🔥😍».
«Як???? Це чудо👏🔥😍❤️».
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