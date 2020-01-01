«Просто огонь»: Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным образом

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками очередным фото.

Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным образом instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в дерзком образе. На кадре знаменитость позирует в леопардовом платье красного цвета с вырезом в зоне декольте и черной кепи на голове. Стильный образ телезвезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Маша призналась, что начала смотреть сериал, который поглотил все ее время:

«Посмотрела первую серию сериала «Ваша честь» ... Кто знает, как дотерпеть до второй ?😫#обморокистерикавосторг».

Поклонники восхитились внешним видом Ефросининой, и рассыпались в комплиментах:

«Какое красивое платье! Маша, вы модница еще та». «Платье огонь!» «Вы – это ВАУ!» «Какой же крутой образ». «Просто огонь».

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