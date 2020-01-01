«Просто огонь»: Маша Ефросинина восхитила поклонников стильным образом
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в дерзком образе. На кадре знаменитость позирует в леопардовом платье красного цвета с вырезом в зоне декольте и черной кепи на голове. Стильный образ телезвезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Маша призналась, что начала смотреть сериал, который поглотил все ее время:
«Посмотрела первую серию сериала «Ваша честь» ... Кто знает, как дотерпеть до второй ?😫#обморокистерикавосторг».
Поклонники восхитились внешним видом Ефросининой, и рассыпались в комплиментах:
«Какое красивое платье! Маша, вы модница еще та».
«Платье огонь!»
«Вы – это ВАУ!»
«Какой же крутой образ».
«Просто огонь».
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