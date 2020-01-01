«Эталон женственности»: Даша Астафьева очаровала Сеть чувственными фото

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками нежными фото.

Даша Астафьева очаровала Сеть чувственными фото instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость запечатлена с восточным украшением на голове и сдержанным макияжем с акцентом на алые губы. Волосы артистка собрала и надела массивный аксессуар, декорированный камнями. Портретные фото показали естественную красоту певицы, а томный взгляд в камеру покорил зрителей.

Под публикацией звезда призналась, что у нее случалась любовь с первого взгляда:

«Я скучаю по тем, в кого влюбляюсь с первого взгляда..)

Понимаете о чем я?»

Поклонники восхитились природной красотой Даши, и рассыпались в комплиментах:

«Восхищена💖Даша для меня всегда прекрасна-эталон красоты💖🔥». «Как всегда неожиданно и прекрасно!»

«Настоящая королева🔥🔥❤️». «Эталон женственности и красоты». «Божественная!» «Я в Вас влюбилась с первого взгляда, когда впервые увидела в русском Playboy».

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