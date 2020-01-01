«Эталон женственности»: Даша Астафьева очаровала Сеть чувственными фото
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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость запечатлена с восточным украшением на голове и сдержанным макияжем с акцентом на алые губы. Волосы артистка собрала и надела массивный аксессуар, декорированный камнями. Портретные фото показали естественную красоту певицы, а томный взгляд в камеру покорил зрителей.
Под публикацией звезда призналась, что у нее случалась любовь с первого взгляда:
«Я скучаю по тем, в кого влюбляюсь с первого взгляда..)
Понимаете о чем я?»
Поклонники восхитились природной красотой Даши, и рассыпались в комплиментах:
«Восхищена💖Даша для меня всегда прекрасна-эталон красоты💖🔥».
«Как всегда неожиданно и прекрасно!»
«Настоящая королева🔥🔥❤️».
«Эталон женственности и красоты».
«Божественная!»
«Я в Вас влюбилась с первого взгляда, когда впервые увидела в русском Playboy».
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