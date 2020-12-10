Анастасия Приходько заявила, что она плохая мать: В чем причина

Певица Анастасия Приходько заявила, что не хочет делать уроки со своей дочерью.

Украинская певица, участница “Евровидения“ и общественный деятель Анастасия Приходько удивила подписчиков неожиданным заявлением. 33-летняя артистка призналась, что она плохая мать.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что она не хочет помогать 10-летней дочери с домашними заданиями. Анастасия призналась, что заниматься подготовкой к урокам с Нанной может только после 20:00 вечера.

“Да, Я ПЛОХАЯ МАТЬ!🤷‍♀️🤦‍♀️ Я не хочу по вечерам делать с дочкой уроки. А другого времени у нас нет. Современная жизнь такова, что почти каждый ребенок после уроков (а их 7-8!) куда-то идёт - на секции, кружки, дополнительные занятия, в профильные школы. С учётом нагрузки родителей, городского трафика и пр. большинство собираются дома вечером. Мы, как правило, не раньше 20-00. Уставшие. С желанием элементарно пообщаться, поужинать, подготовится к завтрашнему дню. И даже - грех какой - посмотреть кино или почитать книгу. Но нет, нужно делать домашнее задание. Иначе завтра опять в дневнике будет пестирить “не готов к уроку“, а я буду страдать от комплекса материнской вины“, - написала Приходько.

Артистка добавила, что хотела бы это время проводит по-другому: просто общаться с детьми и отдыхать. К тому же, певица отметила, что у ее дочери непростой характер. А по мнению Анастасии, вечера созданы для радости, а не для скандалов.

“Да, блин, я плохая мать. У меня протестующий подросток, а не детка-ромашка. Она не хочет делать домашние задания. А я не могу стоять над ее головой и гавкать, как деревенская собака на проезжающие машины. Потому что я много работаю. Потому что я устаю. Потому что я не помню математику за 5 класс. Потому что мне надо сварить гречку на утро и поджарить сырники (что получается далеко не всегда). Потому что вечером иногда у меня тоже бывают дела, встречи и мероприятия. Потому что я просто хочу отдыхать вечером. Да, я плохая мать, как скажут сейчас многие. Я родила детей, а родительство - труд большой, нечего съезжать. А я и тружусь. Всю жизнь. Чтобы мои дети были здоровы, одеты, обуты, учились чему-то еще, кроме школьной программы, ездили на море и были моими друзьями. И поэтому я не хочу по вечерам делать уроки. Я хочу с детьми просто разговаривать! Потому что я не считаю, что дети - это пожизненная кабала. Я считаю, что дети - это радость. И вечер - это время для радости, а не для скандала“, - призналась Приходько.

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