Вика из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась экстремальным отдыхом

Певица Виктория Смеюха вместе с мамой весело проводит время в Дубае.

В конце ноября популярная украинская певица, одна из участниц дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха впервые вместе с мамой отправилась на отдых в Дубай, ОАЭ.

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А сегодня, 10 декабря, знаменитость решила похвастаться перед фанами экстремальным времяпровождением за границей. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку видео и снимков, где она и ее мама в купальниках и жилетках катаются на водных мотоциклах.

“Люблю, когда захлестывает атмосфера риска с адреналином, кипящего в крови!🤩🔥🔥🔥 Мы с мамой кидаемся в волны, чтобы почувствовать себя настоящими, такими, какими мы и есть! 👯‍♀️❤️“, - поделилась эмоциями Смеюха.

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