Редкое фото: Голливудская звезда Николь Кидман показала своих родителей

Актриса Николь Кидман трогательно поздравила отца с днем рождения.

Голливудская актриса и продюсер австралийского происхождения, лауреатка премии “Оскар“ Николь Кидман поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда запостила архивный кадр 10-летней давности со своими родителями - отцом Энтони Дэвидом и мамой Джанелль Энн. На снимке счастливое семейство позировало с новорожденной дочерью Николь и ее супруга, музыканта Кита Урбана - Фэйт Маргарет. Редкий кадр актриса обнародовала по случаю дня рождения отца.

“Папа, сегодня тебе бы исполнилось 82 года ❤️ Мы скучаем по тебе каждый день“,- трогательно написала Николь.

Николь Кидман показала своих родителей instagram.com/nicolekidman

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