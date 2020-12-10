Американская актриса Белла Торн рассказала фанатам о курьезной ситуации из жизни.

Белла Торн рассказала, как отправила маме откровенное фото без одежды gettyimages.com

Читай также: Жена Остапчука намекнула на то, что у нее большой нос

Популярная актриса Белла Торн на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный видеоролик. На кадре девушка изобразила свое выражение лица, когда поняла, что отправила интимное фото не по адресу. Артистка без стеснения делится личными историями из своей жизни, рассказывая о том, как по ошибке отправила обнаженный снимок своей маме.

Короткий видеоролик Белла записала для платформы TikTok, в котором воспроизвела момент отправки голого фото своей маме. Глаза актрисы медленно расширяются, когда она поняла, что запретное фото отправилась не тому адресату. В ролике даже есть тот самый пикантный снимок, правда его девушка заштриховала, чтобы не опозориться дважды. Однако можно рассмотреть, что Белла находится на кухне и позирует перед зеркалом, задрав свою футболку.

Неизвестно, кому предназначался интимный кадр, но последние серьезные отношения у Торн были в 2019 году с музыкантом Модом Саном.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.