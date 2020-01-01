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Мишель Андраде подразнила фанов пикантной фотосессией

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Певица Мишель Андраде устроила соблазнительный фотосет.
Мишель Андраде подразнила фанов пикантной фотосессией
Мишель Андраде подразнила фанов пикантной фотосессией
instagram.com/mishvirmish

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде поделилась с пользователями Сети новыми пикантными кадрами.

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На своей странице в Инстаграм девушка запостила подборку снимков, где позировала в откровенном наряде, сидя на краю раковины. Мишель была одета в теплую черную кофту, колготки с изображением сердечек  и короткую кружевную юбку. Свой образ она дополнила серьгами и макияжем.

В описании к фото Андраде заинтриговала фанов заявлением, что до конца года выйдет очень много интересных проектов с ее участием. Кроме того, звезда рассекретила, что приняла участие в съемках сериала “Родня“.

“Хороший день сегодня выдался⚡️ Ждём очень много интересных проектов до конца этого года. Вы даже себе не представляете, как я хочу с вами поделится❤️ Уверена, что вам понравится! А сейчас!! Ловите новость - В этом год принимала участие в съёмках сериала “Рідня“, - написала Мишель.

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Теги: Мишель Андраде
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Источник: ivonа bigmir)net

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