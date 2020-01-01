Американский актер Джордж Клуни шокировал поклонников грустной новостью.

Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу gettyimages.com

Читай также: Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм

Популярный актер Джордж Клуни получил роль в фильме «Северное небо», ради которой ему пришлось избавиться от 12 килограммов. Однако быстрое похудение не прошло бесследно для организма и у артиста диагностировали серьезную болезнь. За несколько дней до того, как Джордж должен был приступить к съемкам, его госпитализировали в больницу с невыносимой болью в желудке. Стало известно, что актеру диагностировали панкреатит, который представляет серьезную угрозу для жизни:

«Я думаю, что я слишком старался быстро похудеть и, видимо, не заботился о себе», — отметил Клуни.

Напомним, что в фильме «Северное небо» Джордж Клуни сыграет астронома с раком, который борется со стихией на своей отдаленной заснеженной станции, и пытается связаться с экипажем космического корабля.

Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу gettyimages.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.