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Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу

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Американский актер Джордж Клуни шокировал поклонников грустной новостью.

Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу
Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу
gettyimages.com

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Популярный актер Джордж Клуни получил роль в фильме «Северное небо», ради которой ему пришлось избавиться от 12 килограммов. Однако быстрое похудение не прошло бесследно для организма и у артиста диагностировали серьезную болезнь. За несколько дней до того, как Джордж должен был приступить к съемкам, его госпитализировали в больницу с невыносимой болью в желудке. Стало известно, что актеру диагностировали панкреатит, который представляет серьезную угрозу для жизни:

«Я думаю, что я слишком старался быстро похудеть и, видимо, не заботился о себе», — отметил Клуни.

Напомним, что в фильме «Северное небо» Джордж Клуни сыграет астронома с раком, который борется со стихией на своей отдаленной заснеженной станции, и пытается связаться с экипажем космического корабля.

Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу
Резко похудевший Джордж Клуни попал в больницу
gettyimages.com

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Источник: ivonа bigmir)net

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