«Какие ноги»: Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье
Читай также: Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм
Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей подругой. На кадрах знаменитость позирует в коротком блестящем платье цвета золота и красных ботильонах. Мини-платье оголяет стройные ноги артистки и ее подруги, чей наряд выглядит более вызывающим. Образ Леся дополнила ярким макияжем и высоким хвостом на голове.
Под публикацией Никитюк напомнила о предстоящем празднике, на который принято гадать, чтобы узнать, каким будет жених:
«Праздник Андрея через 2 дня!!!
Готовы гадать девочки???
Всё равно не сбудется».
Поклонники восхитились шикарной фигурой Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какие ноги!»
«Леська круче».
«Красотки на всю голову».
«Ух девчонки, вы огонь».
«Просто красавицы».
«Золото, ножки, губки – огонь!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил