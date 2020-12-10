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«Какие ноги»: Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье

Комментариев: 4
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье
Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей подругой. На кадрах знаменитость позирует в коротком блестящем платье цвета золота и красных ботильонах. Мини-платье оголяет стройные ноги артистки и ее подруги, чей наряд выглядит более вызывающим. Образ Леся дополнила ярким макияжем и высоким хвостом на голове.

Под публикацией Никитюк напомнила о предстоящем празднике, на который принято гадать, чтобы узнать, каким будет жених:

«Праздник Андрея через 2 дня!!!
Готовы гадать девочки???
Всё равно не сбудется».

Поклонники восхитились шикарной фигурой Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какие ноги!»

«Леська круче».

«Красотки на всю голову».

«Ух девчонки, вы огонь».

«Просто красавицы».

«Золото, ножки, губки – огонь!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.12.2020, 15:53
Оценка:  0
гость
Эти ноги да мне на плечи. Самое главное чтобы не она обоссалась
ju-jul    10.12.2020, 15:44
Оценка:  0
ju-jul
как не крути, а ноги действительно красивые
гость  (аноним)  10.12.2020, 15:21
Оценка:  0
гость
Господи, шо за чувырла?
гость  (аноним)  10.12.2020, 15:13
Оценка:  +1
гость
Срань господня!
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