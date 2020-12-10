«Какие ноги»: Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк показала роскошную фигуру в мини-платье instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей подругой. На кадрах знаменитость позирует в коротком блестящем платье цвета золота и красных ботильонах. Мини-платье оголяет стройные ноги артистки и ее подруги, чей наряд выглядит более вызывающим. Образ Леся дополнила ярким макияжем и высоким хвостом на голове.

Под публикацией Никитюк напомнила о предстоящем празднике, на который принято гадать, чтобы узнать, каким будет жених:

«Праздник Андрея через 2 дня!!!

Готовы гадать девочки???

Всё равно не сбудется».

Поклонники восхитились шикарной фигурой Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какие ноги!» «Леська круче». «Красотки на всю голову». «Ух девчонки, вы огонь». «Просто красавицы». «Золото, ножки, губки – огонь!»

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