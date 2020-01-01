Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына

Комментариев: 0
9 декабря сын Влад Ямы отпраздновал первый юбилей.
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
instagram.com/vladyama_official

В среду, 9 декабря, неизменный судья обновленных сезонов шоу “Танці з зірками“, хореограф Влад Яма поделился с поклонниками радостным событием. Его сын Леон отметил первый юбилей.

Читай также: “Главный подарок уже в руках“: Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией

По случаю 5-летия мальчика его звездный отец и мама Лилия решили устроить грандиозный праздник. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Влад разместил несколько видео, где именинник развлекается со сверстниками в столичном ресторане Villa Riviera.

На празднике были фотозона с шариками, аквагрим, дискотека и аниматоры в костюмах героев из комиксов Marvel. Также на большом экране Влад и Лилия показывали гостям любимые снимки с Леоном.

Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Влад Яма, Лилия Яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь