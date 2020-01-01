Влад Яма вместе с женой устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия сына
В среду, 9 декабря, неизменный судья обновленных сезонов шоу “Танці з зірками“, хореограф Влад Яма поделился с поклонниками радостным событием. Его сын Леон отметил первый юбилей.
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По случаю 5-летия мальчика его звездный отец и мама Лилия решили устроить грандиозный праздник. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Влад разместил несколько видео, где именинник развлекается со сверстниками в столичном ресторане Villa Riviera.
На празднике были фотозона с шариками, аквагрим, дискотека и аниматоры в костюмах героев из комиксов Marvel. Также на большом экране Влад и Лилия показывали гостям любимые снимки с Леоном.
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