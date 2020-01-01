Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками пикантным видео.

Располневший Григорий Решетник шокировал подписчиков танцем для взрослых instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадре знаменитость выходит из лифта, сбрасывает пиджак от делового костюма и начинает танцевать зажигательный танец. Телезвезда часто делится со своими фанатами моментами из личной жизни, однако такого раскрепощенного Григория подписчики еще не видели.

Под публикацией Решетник призвал фолловеров не сдерживать своих эмоций:

«Не стримуй своїх емоцій! Будь собою 🕺😎».

Поклонники приятно удивились танцам Григория, отметив, что он изрядно набрал в весе:

«Гриша красавчик». «Григорий, я аплодирую стоя». «Просто огонь, красавчик». «Хорош во всех проявлениях. Гриша, я восхищаюсь Вами». «Надо похудеть!» «Ой, нужно немного похудеть, а то уже не та идеальная фигура, на которой так классно сидят костюмы». «Гриша подразъелся».

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