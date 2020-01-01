"До чего же красивая": Надежда Мейхер соблазнила фанов стильным образом

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер засветилась в элегантном платье собственного бренда.

Украинская певица, актриса, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ и финалистка “Танців з зірками 2020“ Надежда Мейхер очаровала поклонников кокетливым видео.

Читай также: YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала ролик, где она дефилировала в наряде собственного бренда под трек “That day“ исполнителя Jeff Kaale. Надежда позировала в розовом платье-ночнушке и сером пиджаке свободного кроя. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками на шпильке.

“Утреннее настроение 😉 с моим детищем“, - подписала кадры певица.

Пользователи Сети оставили множество восторженных комментариев под новым видео Мейхер:

До чего же красивая женщина!

Шикарный образ 💖😍💝

Просто🔥🔥🔥👏

Царица!🌹🌹🌹

Прелесть, шикарно, красотуличка.

Вы очень роскошная женщина!!! Обожаю смотреть на Вас, и восхищаться!!!❤️

Восхищаюсь Вами. Всегда на высоте и с отличным настроением🌹Умница)

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.