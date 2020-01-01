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"До чего же красивая": Надежда Мейхер соблазнила фанов стильным образом

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Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер засветилась в элегантном платье собственного бренда.
"До чего же красивая": Надежда Мейхер соблазнила фанов стильным образом

Украинская певица, актриса, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ и финалистка “Танців з зірками 2020“ Надежда Мейхер очаровала поклонников кокетливым видео.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала ролик, где она дефилировала в наряде собственного бренда под трек “That day“ исполнителя Jeff Kaale. Надежда позировала в розовом платье-ночнушке и сером пиджаке свободного кроя. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками на шпильке.

“Утреннее настроение 😉 с моим детищем“, - подписала кадры певица.

Пользователи Сети оставили множество восторженных комментариев под новым видео Мейхер:

  • До чего же красивая женщина!
  • Шикарный образ 💖😍💝
  • Просто🔥🔥🔥👏
  • Царица!🌹🌹🌹
  • Прелесть, шикарно, красотуличка.
  • Вы очень роскошная женщина!!! Обожаю смотреть на Вас, и восхищаться!!!❤️
  • Восхищаюсь Вами. Всегда на высоте и с отличным настроением🌹Умница)

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: ivonа bigmir)net

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