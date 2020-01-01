"До чего же красивая": Надежда Мейхер соблазнила фанов стильным образом
Украинская певица, актриса, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ и финалистка “Танців з зірками 2020“ Надежда Мейхер очаровала поклонников кокетливым видео.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала ролик, где она дефилировала в наряде собственного бренда под трек “That day“ исполнителя Jeff Kaale. Надежда позировала в розовом платье-ночнушке и сером пиджаке свободного кроя. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками на шпильке.
“Утреннее настроение 😉 с моим детищем“, - подписала кадры певица.
Пользователи Сети оставили множество восторженных комментариев под новым видео Мейхер:
- До чего же красивая женщина!
- Шикарный образ 💖😍💝
- Просто🔥🔥🔥👏
- Царица!🌹🌹🌹
- Прелесть, шикарно, красотуличка.
- Вы очень роскошная женщина!!! Обожаю смотреть на Вас, и восхищаться!!!❤️
- Восхищаюсь Вами. Всегда на высоте и с отличным настроением🌹Умница)
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