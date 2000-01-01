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Умер актер из популярного сериала 2000-х «Две судьбы» Александр Самойлов

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Александр Самойлов ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Умер актер из популярного сериала 2000-х «Две судьбы» Александр Самойлов
Умер актер из популярного сериала 2000-х «Две судьбы» Александр Самойлов
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В среду, 9 декабря, в Москве скончался актер театра и кино Александр Самойлов.  Печальное известие сообщило информационное агентство ТАСС.

Источник сообщает, что актер МХАТ имени Максима Горького ощутил первые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 2 ноября, позже его госпитализировали с пневмонией. С 13 ноября артист был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ.

Умер актер из популярного сериала 2000-х «Две судьбы» Александр Самойлов
Умер актер из популярного сериала 2000-х «Две судьбы» Александр Самойлов
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Александр Самойлов снимался в фильмах и сериалах «Зимородок», «Две судьбы-1, 2, 3», «На безымянной высоте», «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга государев», «Знахарь», «Глухарь» и многих других.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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