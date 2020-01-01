Санта Димопулос вместе с мужем и годовалой дочерью проводит отпуск в Дубае.

"На ношении масок здесь не настаивают": Димопулос об отдыхе в ОАЭ во время пандемии instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница “ВИА Гры“, победительница “Танців з зірками 2020“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос отправилась на долгожданный отдых в ОАЭ вместе с мужем Игорем и годовалой дочерью Софией.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда решила ответить на часто задаваемые вопросы своих подписчиков на тему путешествий во время пандемии коронавируса. Санта отметила, что вылететь за границу сейчас не составляет труда. Перед полетом нужно сделать тест на COVID-19, а после перелета еще раз сдать анализ.

“Легко ли сейчас улететь? Легко! Перед вылетом мы сдали все тесты, по прилёту в обязательном порядке все прибывшие снова сдают тест. Но, в целом, всё организовано отлично и без напряга“, - поделилась Димопулос.

Певица рассказала, что вместе с семьей остановилась на вилле Beit Al Bahar в Дубае. По словам Санты, персонал гостиницы на ношении масок не настаивает.

“Как обстоят дела с масками? На ношении масок персонал не настаивает, так что от них мы немного отдыхаем)“, - написала экс-“ВИА Гра“.

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