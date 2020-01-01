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Анна Седокова в новом клипе показала кадры со свадьбы с Янисом Тиммой

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Анна Седокова выпустила новый клип на трек "Привязана к тебе".
Анна Седокова в новом клипе показала кадры со свадьбы с Янисом Тиммой
Анна Седокова в новом клипе показала кадры со свадьбы с Янисом Тиммой
instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка “ВИА Гры“, украинская певица Анна Седокова, которая в начале сентября стала женой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, выпустила новый клип на трек “Привязана к тебе“.

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Премьера свежей видеоработы 37-летней артистки состоялась 9 декабря на ее официальном ютуб-канале. В романтическом видео Анна сняла молодого мужа и даже показала эксклюзивные кадры с их тайной свадьбы.

“Привязана к тебе“ - мой первый музыкальный релиз после свадьбы. В песне описаны мои чувства к Янису: для меня он “лучше всех людей“, - прокомментировала певица в описании к клипу.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivonа bigmir)net

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