Сын Бекхэмов составил брачный контракт с дочерью миллиардера - СМИ

21-летний Бруклин Бекхэм и 25-летняя Никола Пельтц решили перед свадьбой подписать брачный договор.

В конце октября старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний Бруклин Бекхэм и его невеста, актриса и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, 25-летняя Никола Пельтц решили перенести свадьбу из-за пандемии коронавируса.

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А на днях стало известно, что влюбленные уже заключили брачный контракт. Согласно документу, в случае развода Бруклин и Никола не будут претендовать на финансы и имущество друг друга. Таким образом, после расставания каждый останется при своих деньгах.

Как сообщил источник, близкий к окружению пары, изданию The Sun, брачный договор был общим решением будущих супругов.

“Решение Бруклина и Николы обратиться в суд было полностью взаимным. У Бруклина были случаи, когда девушки отчаянно пытались заполучить фамилию Бекхэмов, поэтому он рад, что Никола любит его просто так. И, конечно же, ей не нужны его деньги, и у нее своя успешная карьера. По сути, в маловероятном случае разрыва обе стороны выйдут из брака с тем, что вложили в него. Это включает активы и имущество. Деньги не переходят из рук в руки“, - отметил инсайдер.

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