Владимир Остапчук записал шуточное видео.

На роликах по снегу: Остапчук удивил новым видео в Сети instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, блогер и шоумен Владимир Остапчук поделился в соцсети новым шуточным видео. На странице в Инстаграм 36-летний артист запостил кадры, где продемонстрировал фанам свое умение кататься на роликах.

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Вот только прокатится Остапчук решил не на специальной площадке, а на улице по снегу. В описании к короткому ролику Владимир в шутку заявил, что его письмо из 90-х наконец-то дошло до Деда Мороза, Шоумен якобы получил в подарок роликовые коньки.

“Когда твоё письмо Деду Морозу из 1990 года таки дошло 😳“, - говорится в подписи.

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