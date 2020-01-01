Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На роликах по снегу: Остапчук удивил новым видео в Сети

Комментариев: 0
Владимир Остапчук записал шуточное видео.
На роликах по снегу: Остапчук удивил новым видео в Сети
На роликах по снегу: Остапчук удивил новым видео в Сети
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, блогер и шоумен Владимир Остапчук поделился в соцсети новым шуточным видео. На странице в Инстаграм 36-летний артист запостил кадры, где продемонстрировал фанам свое умение кататься на роликах.

Читай также: “О чем молчат женщины“: Как принять нетрадиционную ориентацию ребенка

Вот только прокатится Остапчук решил не на специальной площадке, а на улице по снегу. В описании к короткому ролику Владимир в шутку заявил, что его письмо из 90-х наконец-то дошло до Деда Мороза, Шоумен якобы получил в подарок роликовые коньки.

“Когда твоё письмо Деду Морозу из 1990 года таки дошло 😳“, - говорится в подписи.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь