Участница «Кохання на виживання» хотела покончить с собой

Как живут участники шоу Кохання на виживання – семейная пара Сергея и Маши после этого?

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Пройти детектор лжи и остаться вместе – если бы Новый канал придумывал альтернативное название реалити «Кохання на виживання», оно было бы таким. На последнем испытании полиграф показывает жуткие скелеты в шкафу. Иногда участники диву даются, с кем живут. Сергей тоже был шокирован услышанным. Его супруга Маша призналась, что у нее возникали мысли покончить с собой, чтобы мужа мучила совесть.

Не знаю, как ее доводил, чтобы она так думала, – удивлялся Сергей. – Если приношу такие страдания, зачем нужен ей? Я не такой человек, который будет удерживать силой. Если ей некомфортно со мной, что мы делаем в Перу?

Хотела покончить с собой: участница «Кохання на виживання» сделала шокирующее признание Пресс-служба

По прилету домой было очень сложно, у каждого из нас были какие-то внутренние обиды, пытались обсуждать, но каждый разговор заканчивался ссорой, – признается Маша. – Это была наша самая главная проблема. Сейчас не без этого, но всегда стараемся прислушиваться друг к дружке. Со своей стороны, начала признавать ошибки – если неправа, могу подойти и извиниться, а не настаивать на своем, как раньше. Еще сбылась одна моя мечта – Сережа стал внимательным к сыну. За этот год произошло много разных жизненных ситуаций. Очень счастлива, что в этот момент у меня была поддержка. Наконец мы осознали, что нужно помогать друг другу, а ссоры ни к чему хорошему нас не приведут.

Девушка жаловалась на мужа, что тот не помогает ей с сыном, что он слишком вспыльчивый, и даже давал ей пощечину. Да и у Сергея накопилось немало претензий к супруге. На последнем испытании в реалити «Кохання на виживання» казалось, что их пару ждет громкий развод.

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