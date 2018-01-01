Игорь Ласточкин примерил экстравагантное мини
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Популярный украинский актер Игорь Ласточкин выступит на грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». А его перформанс станет настоящим подарком не только для зрителей, но и для партнерши по сцене. Ведь актер неожиданно перевоплотился в образ одной из солисток популярной женской группы «НЕАНГЕЛЫ».
«Я понимала, что рядом находится кто-то в блестящем платье, которые так любит моя коллега Виктория. Они достаточно экстравагантные! Но это было очень смешно! На самом деле, когда я повернулась и увидела Игоря, не могла сдержать эмоций. Оказывается, Вика – это заразно!» – смеясь, рассказала Слава Каминская за кулисами грандиозного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».
«Сходство есть! В черных волосах, в размере ноги и декольте. А еще Ласточкин смешной, а моя Вика тоже очень смешная!» – отметила солистка группы «НЕАНГЕЛЫ».
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Насладиться просмотром грандиозного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» зрители смогут 31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина».
Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» и многие другие.
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