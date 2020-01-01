На черно-белом снимке певица Alyosha позировала в образе Снежинки в компании старших братьев.

Украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha, которая в августе в третий раз стала мамой, решила поделиться в соцсети воспоминаниями о своем детстве.

Читай также: Джиджи Хадид показала роскошную комнату своей маленькой дочери

На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость запостила редкое фото из семейного альбома. На черно-белом кадре еще маленькая Alyosha, настоящее имя которой Елена, позировала в костюме Снежинки возле новогодней елки. Рядом с девочкой запечатлены ее старшие братья.

“Сім’я - це фортеця, в якій формуються погляди на життя та світосприйняття будь-якої людини. Щаслива, що зростала у безумовній любові та турботі батьків, а також під захистом своїх старших братів. Ці відчуття залишаться зі мною назавжди! А закладені у дитинстві принципи стали фундаментов для виховання наших з Тарасом Тополею діточок“, - написала артистка.

Alyosha показала детское фото из новогоднего утренника instagram.com/alyoshasinger

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.